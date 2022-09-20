TVF Başkanı Üstündağ, "Filenin Sultanları"nın kürsüde yer alacağına inanıyor Açıklaması - Son Dakika
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TVF Başkanı Üstündağ, "Filenin Sultanları"nın kürsüde yer alacağına inanıyor Açıklaması

20.09.2022 11:06
TVF Başkanı Üstündağ, "Filenin Sultanları"nın kürsüde yer alacağına inanıyor Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha ekleyeceğine inandığını belirterek, "Dünya, milli takımımızın başarılarını konuşuyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha ekleyeceğine inandığını belirterek, "Dünya, milli takımımızın başarılarını konuşuyor. Bu organizasyondan sonra da dünya, yine Filenin Sultanları'nı konuşacak." dedi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa, ABD ve İtalya'daki kamplarını iyi geçirdiğini belirten Üstündağ, milli takımın turnuvaya hazır olduğunu söyledi.

Türk voleybolunun her büyük organizasyonda hedef yükselttiğini dile getiren Üstündağ, milli takımlarda hedefin her zaman madalya kazanmak olduğunu ifade etti.

Üstündağ, FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'na güvendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Filenin Sultanları ne gerekiyorsa yapacaktır, buna inancım tam. Çok çalıştılar, neredeyse yıl boyunca hiç durmadan organizasyonlara katıldılar. Bize çok büyük mutluluklar yaşattılar. Dünya, milli takımımızın başarılarını konuşuyor. Bu organizasyondan sonra da dünya, yine Filenin Sultanları'nı konuşacak. Dünya Şampiyonası'nda onlardan madalya bekliyoruz. Türk voleybolu olarak hedefimiz, her zaman katıldığımız turnuvalarda kürsüde yer almak. Milli takımımız, Dünya Şampiyonası'nda başarılarına bir yenisini daha ekleyecek, buna inanıyoruz."

"İlk 6'da sürekli yer almak çok önemli"

FIVB dünya sıralamasında kadınlarda altıncı sırada olduklarına dikkati çeken Üstündağ, "İlk 6'da sürekli yer almak çok önemli. Büyük hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun da imkanını biz federasyon olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle veriyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Üstündağ, başarının sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halkımızı mutlu etmek, voleybol camiasını her geçen gün daha da birleştiriyor. Herkes emeğiyle katkıda bulunuyor ve zoru da coşkuyu da paylaşıyor. Voleybol sevgisi ortak paydamız oldu. Oyuncularımızın, teknik ekiplerimizin, bizim, camiamızın sorumluluğu büyük ancak yaşayacağımız gurur ve mutluluk da o oranda büyük. Herkes bize ve kızlarımıza inansın. Şampiyona boyunca 'Filenin Sultanları'yla salonda olacağım ve her maç sonuna kadar onları destekleyeceğim."

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Başkanı Üstündağ, 'Filenin Sultanları'nın kürsüde yer alacağına inanıyor Açıklaması - Son Dakika

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