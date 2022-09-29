Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübünde hedef 1. Lig - Son Dakika
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Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübünde hedef 1. Lig

29.09.2022 12:36
Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübünde hedef 1. Lig

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü, 1. Lig hedefi için çalışıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü, 1. Lig hedefi için çalışıyor.

Başantrenör Mehmet Bekmez, AA muhabirine, bu yıl iyi bir takım kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgesel liglerden 2. Lig'e kadar yükseldiklerini anlatan Bekmez, "Sezonu istediğimiz yerde bitirmeye çalışacağız ve bir üst lige çıkmayı istiyoruz. Takıma bu sezon 7 oyuncu transferi yaptık. Takım olarak bir hedef belirledik. İlk etapta play-off turuna kalmak. Geçen sezonu istediğimiz gibi bitirdik, ligden düşmedik." diye konuştu.

Bekmez, yeni sezona 9 Ekim'de Diyarbakır'da oynayacakları maçla başlayacaklarını belirtti.

Takım kaptanı Gözde Öztürk de takıma yapılan yeni takviyelerle üst lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Oyuncu İrem Kurtoğlu, en iyi şekilde mücadele ederek 1. Lig'e yükselmeyi istediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, gençlik, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübünde hedef 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübünde hedef 1. Lig - Son Dakika
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