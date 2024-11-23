Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisinde Türkiye, üçüncü maçında Litvanya'yı, dördüncü maçında da Çekya'yı mağlup etti.
Milliler, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan Litvanya ve Çekya maçlarını aynı skorla 3-0 kazandı.
Organizasyonda 4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, dün de Gürcistan'ı 3-0, Hollanda'yı ise 3-1 yendi.
Milli Takımı, organizasyonda yarın Büyük Britanya ve Fransa ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Voleybol Şampiyonasında 4'te 4 Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?