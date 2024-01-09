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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili: Wushuda Büyük Başarı Elde Ettik - Son Dakika
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili: Wushuda Büyük Başarı Elde Ettik

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Türk sporcuların 2023 yılındaki performansını değerlendirerek, Çin'de düzenlenen Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduklarını ve Avrupa rekoru kırdıklarını belirtti. Akyüz, Türkiye'nin wushuda dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını ve 170 bin lisanslı sporcuyla 2024 yılında da aynı başarıları devam ettireceklerine inandığını ifade etti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili: Wushuda Büyük Başarı Elde Ettik
09.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:19
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, ülke olarak wushuda çok iyi bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sporcuların 2023 yılındaki performansını değerlendirdi.

Türkiye'nin wushuda dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını aktaran Akyüz, "Çin'de düzenlenen 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14'ü altın, 8'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 26 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olduk. Bu elde ettiğimiz en büyük bir başarılardan biriydi." ifadelerini kullandı.

"Çok başarılı bir sezon geçirdik"

Türkiye'nin madalya bazında Avrupa rekoru kırdığını anlatan Akyüz, şunları kaydetti:

" Edirne'de düzenlediğimiz 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda İran'ı yenerek takımlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk. Balkan Şampiyonası'nda 191'i altın, 169'u gümüş, 190'ı bronz olmak üzere toplamda 550 madalya kazandık. 14-17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda ise 276 altın, 106 gümüş, 90 bronz, toplam 472 madalya ile bütün kategorilerde takım halinde şampiyon olma başarısı gösterdik. Ayrıca Avrupa Wushu Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye, mükemmel bir organizasyon gerçekleştirerek katılımcı ülkelerin takdirini toplamıştır. Çok başarılı bir sezon geçirdik. 2023 yılını 481 altın, 460 gümüş ve 284 bronz olmak üzere toplam bin 225 madalya ile tamamlayarak büyük başarı elde ettik."

Abdurrahman Akyüz, Türkiye'de 170 bin lisanslı sporcularının olduğunu dile getirerek, 2024 yılında da aynı başarıları devam ettireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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