Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova\'da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı.

06.02.2025 15:19
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Termal ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, "Taolu", "Sanda", "Light Sanda", "Tui Shou" müsabakalarında yaklaşık 4 bin sporcu, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyonanın "TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek" sloganıyla gerçekleştirildiğini ifade edederek, şunları kaydetti:

"Zulüm ortadan kalksın, insanlar, çocuklar ölmesin. Huzurlu ve mutlu bir dünya olsun. Türk milleti olarak, devlet olarak biz zaten bunun öncülüğünü yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu mücadele dünyada veriliyor. Bu yıl da biliyorsunuz Filistin'de şu ana kadar 50 bine yakın insan şehit edildi. Bunların 20 binden fazlası çocuk ve bugün burada, müsabakalarımızın bu bölümü minikler ve yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda buna vurgu yapacağız. Cumhurbaşkanı'mızın bölgede söz sahipliği sonrasında bu yıl Filistin'in kurtulması için büyük bir adım atıldı. Ateşkes ilan edildi, yardım tırları Gazze'ye ulaşmaya başladı. Allah izin verirse Kudüs kurtulacak, siyonizm ortadan kalkacak. Biz 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun siyonizm, yaşasın Türkiye, yaşasın Filistin.' diyoruz."

Wushu kung fu sporunun dünyanın faydalı sporlarından biri olduğunu aktaran Akyüz, "En çok sevilen, en çok yapılan, 5 bin yıllık tarihi olan bir spor. Bizim sporcularımız aynı zamanda çok duyarlı. Çünkü wushu sporu bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimi en iyi sağlayan spor. En iyi ruha, zihne, akla sahip olan sporcular, insanlar burada." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı da "Bugün ülkemiz ve Yalova için güzel bir gün. Yaklaşık 4 bin sporcumuzun müsabakalarda mücadele edeceği ve kazananın gençler olacağı Wushu TÜGVA Türkiye Şampiyonası'nda bir araya geldik. Bugün salonu dolduran genç kardeşlerimizin gözlerindeki heyecan bizleri mutlu etti. Değerli sporcu kardeşlerim genel başkanımız İbrahim Beşinci'nin selamlarını getirdim. TÜGVA olarak sporun, sporcunun her daim yanındayız. Kung funun efsanesi Abdurrahman hocamın her daim yanındayız. Sporun her daim ülkemizde iyi bir konuma gelmesi için mücadelemiz sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyona 16 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Yalova, Spor, Son Dakika

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