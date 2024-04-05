Türkiye, Yeni Zelanda\'yı 2-1 mağlup etti

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu dördüncü maçında Yeni Zelanda'yı 2-1 mağlup etti.
İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü maçında ilk devre 0-0 sona erdi. Türkiye, ikinci devreyi 1-0 önde kapattı. Mücadelenin son devresinde karşılıklı gelen goller ay-yıldızlı ekibe 2-1'lik galibiyeti getirdi. İlk 3 maçını kaybeden milliler, dördüncü maçında ilk galibiyetini elde etti.
Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Hong Kong'u 2-1, Avustralya da Güney Afrika'yı 14-0 mağlup etti.
Türkiye, gruptaki beşinci maçında 7 Nisan Pazar günü Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.
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