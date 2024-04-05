Türkiye, Yeni Zelanda\'yı 2-1 mağlup etti

Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya: Altay eski günlerine dönecek

Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya, siyah-beyazlıların köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, en kısa süre eski günlerine döndüreceklerini söyledi. Bulundukları durumla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıkaya, Altay Kulübü'nün her zaman zorlukların üstesinden geldiğini ve en kısa sürede zor durumun üstesinden geleceklerini ifade etti.