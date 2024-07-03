Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Milli Takımı Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Milli Takımı Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Milli Takımı, 8-14 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'na Konya'da hazırlanıyor. Milli takım, şampiyonada finallere kalabilmeyi hedefliyor. Şampiyonadan sonra ise Balkanlar Gençler Şampiyonası'na katılım sağlanacak.

03.07.2024 12:18
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Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Milli Takımı, 8-14 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'na Konya'da hazırlanıyor. Milli takım, şampiyonada finallere kalabilmeyi hedefliyor.

8-14 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası için Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Milli Takımı, Konya'da kampa girdi. 8 gün sürecek olan kamp sonrasında milli sporcular final ve altın madalya için farklı kategorilerde yarışacak. 2024 yılına güzel bir başlangıç yapan Atlama Milli Takımı, Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'ndan sonra ise Balkanlar Gençler Şampiyonası'na katılım sağlayacak.

Şen: "Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'na katılacağız"

Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Kurulu Başkanı Sercan Şen, kamp süreçlerinin devam ettiğini belirterek, "8 gün boyunca Konya'da kampımızı tamamlayacağız. Buradan Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'na katılacağız. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Burada hazırlanan 6 sporcumuz var. Bu sporcularımız Ankara, İzmir ve Samsun'dan. Polonya'daki şampiyonaya Genç A ve B kategorilerinde katılım sağlayacağız" dedi.

"Polonya'daki turnuvada hedefimiz finale atlamak"

Atlama branşı olarak bu yıl içerisinde güzel başarılar elde ettiklerini hatırlatan Sercan Şen, "Atlama branşı olarak bu yıl içerisinde Dünya Büyükler Şampiyonası'na, Avrupa Büyükler Turnuvası'na katılım sağlandı. Özel müsabakalarda madalyalarımızı aldık. Polonya'daki turnuvadan sonra da Balkanlar Gençler Şampiyonası'na katılım sağlayacağız. Bu da 5. yurt dışı müsabakamız olacak. Her turnuvadan sonra da madalyalar ile geri dönüyoruz. Polonya'daki turnuvadaki hedefimiz finale atlamak, ilk 12'ye girip çocuklarımızın daha da gelişmesini sağlamak ve daha da ileriye gidebilmektir" şeklinde konuştu.

Erzincan: "Umarım kendimi finalde görürüm"

Atlama Milli Takımı kaptanı Ece Şevval Erzincan (18) ise, "Bu spora eski cimnastik hocamın önerisi ile başladım. Eski cimnastik hocam şu anki hocamın en yakın arkadaşıydı. Bu vesile ile başlamış oldum. 9 yıldır da atlama sporu ile uğraşıyorum. Bu süre zarfında Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finale atladık. Türkiye şampiyonlarında rekorlarım var. Bir sürü yurt dışında yarışmalara katıldım. 5 senedir de milli takımdayım. Şu anda da milli takım kaptanıyım" diye konuştu. Hedefinin olimpiyatlar olduğunu aktaran Erzincan, "8-14 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Atlama Şampiyonası'nda hedefim finale atlamak. Umarım kendimi finalde görürüm. Bu sporda ise hedefim her sporcu da olduğu gibi olimpiyatlara gitmek" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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