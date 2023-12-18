TVF Başkanı: Türk voleybolu dünyanın en başarılı ülkeleri arasında

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Bir emek, bir gayret, ortada çok çalışmak var. Bunun karşılığında da Türk voleybolu, dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor." dedi.

Üstündağ, Ankara'da özel bir kolejde ilk ve ortaöğretim öğrencileriyle bir araya geldi.

Konferansta açıklamalarda bulunan Üstündağ, Türk voleybolunun hem milli takımlarda hem de kulüpler bazında son dönemde çok büyük başarılar elde ettiğini belirtti.

Çin'de oynanan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalini örnek gösteren Üstündağ, "Orada Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, yani iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Final öncesi söyledim. Bu kupayı kim kazanırsa kazansın Türkiye'ye gelecek. Bir gün öncesinde kupanın sahibinin Türkiye olduğu belli oldu. O kadar güzel bir mücadele oldu ki orada. Sonuç Eczacıbaşı Dynavit şampiyon, VakıfBank ikinci. Tekrar her iki takımı da canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Türk voleybolunun zirvesini yaşadığını aktaran Üstündağ, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bir emek, bir gayret, ortada çok çalışmak var. Bunun karşılığında da Türk voleybolu, dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyor. Sizler çok şanslısınız. Türk voleybolunun geldiği zirvede yaptığı mücadeleye canlı şahitlik ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Türk voleybolunun gerek milli takımlar gerekse de kulüpler düzeyinde yoğun bir sezon geçirdiğine dikkati çeken Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türk voleybolu, hem milli takımlarda hem de kulüpler bazında inanılmaz bir başarı elde etti. Yaz mevsiminde Milletler Ligi ile başlayan sezonda, bu organizasyonda ilk defa şampiyon olduk. Hemen ardından Avrupa Şampiyonası geldi, orada da namağlup Avrupa şampiyonu olduk. Bu turnuvadan sonra dünyada 24 ülkenin olimpiyat elemeleri müsabakasında millilerimiz hiç yenilmeden olimpiyatlara gitme hakkı elde etti. Turnuvada verilen ödülü alan da yine Türkiye oldu."

"Başarıda süreklilik önemli, yoksa unutulur"

Üstündağ, başarıda sürekliliğin çok önemli olduğunu belirterek, öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Türkiye'nin kadın voleybolunda 2020 Tokyo Olimpiyatları 5'incisi olduğunu hatırlatan Üstündağ, "2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında da çok önemli başarılar elde ettik. Ama bu başarı burada kalmamalı. Çıtayı daha yukarıda tutmalıyız. Başarıda süreklilik önemli, yoksa unutulur. Onun için 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüde yer almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah oradan da yüzümüzün akıyla çıkacağız ve o heyecanı hep beraber yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, organizasyonda da çok başarılı bir ülke"

Türkiye'nin voleybol organizasyonlarında da başarısını ispatladığını aktaran Üstündağ, şöyle konuştu:

"Türkiye, organizasyonda da çok başarılı bir ülke. Bu konuda bir numarayız. Ben ve ekibim, çalışanlarım, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu Avrupa ve dünya federasyon başkanları da söylüyor. Bu da bizim için büyük gurur. Türkiye'de takım sporlarında en başarılı branş, voleybol. Avrupa ve dünyada benzeri olmayan bir okul örneğimiz mevcut. O da Türkiye Voleybol Lisesi. Yetenek taramasıyla aldığımız bu okuldan her yıl 90 öğrenci mezun ediyoruz. Toplam 365 öğrencimiz var. Bunların 212'si yatılı kalıyor. Bu okulumuz, geçen yıl dünya şampiyonu oldu. Bunları, sürdürülebilir olmak için, altyapı için kuruyoruz. Daha iyi günler görmek için bu okul sayılarını artırmalıyız. Spor ve eğitim, ikisini bir arada veriyoruz. Bugün 30'a yakın üniversitede milli sporculara yüzde 100 burs veriliyor. Bunlar çok kıymetli fırsatlar."

Üstündağ'a 'TFF'ye aday olur musunuz?' sorusu

Başkan Üstündağ, öğrencilerin talebi üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Gizem Örge ile görüntülü görüşme yaptı.

Öğrencilere el sallayan Gizem Örge, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya ile döneceklerinin sözünü verdi.

Görüşmede öğrencilerden birinin TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olur musunuz?" diye sorduğunu aktaran sunucuya milli sporcu Gizem Örge, "Başkanımızı hayatta bırakmayız. Futbol federasyonu kendi başının çaresine baksın" dedi.

Bunun üzerine başkan Mehmet Akif Üstündağ da "Bravo Gizem, beni kurtardın." ifadesini kullandı.