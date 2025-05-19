Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu U-15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Malatya Grup Müsabakası sona erdi.
Yeşiltepe 1. Nolu Sentetik Saha'da oynanan şampiyonada, Elazığ Yol spor, Kayseri Atletikspor, Kayseri Kocasinan Şimşekspor, Diyarbakır D.S.İ spor, Kahramanmaraş Vefa spor ve Adıyaman Gençlerbirliği takımları mücadele etti.
Müsabakaların finalinde, Diyarbakır D.S.İ Spor, Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerek grup birincisi oldu.
Son Dakika › Spor › U-15 Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Diyarbakır D.S.İ Spor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?