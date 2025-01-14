U-16 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Alanya'da Başlıyor - Son Dakika
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U-16 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Alanya'da Başlıyor

U-16 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Alanya\'da Başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu öncülüğünde Alanya'da düzenlenecek U-16 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt, 15-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın katılacağı turnuvada milli takım bir başarı elde etmek için çalışıyor.

14.01.2025 14:49  Güncelleme: 14:53
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde U-16 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt, 15-19 Ocak tarihleri arasında Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'ta Türkiye'yi temsilen U-16 Erkek Milli takımının yanı sıra Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ülkeleri mücadele edecek. Eleme turunun sonunda birinci olan takım Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

U 16 milli takımı antrenmanlarını gerçekleştirdi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt öncesi Türkiye'yi temsil eden U 16 Erkek Milli takımı, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda antrenmanlarını gerçekleştirdi. Milli Takım Kaptanı Rüzgar Uzunkol, "İlk defa uluslararası bir platformda maça çıkacağız. Takımımız iyi hazırlandı. Turnuvada iyi bir başarı elde edeceğiz. Bunu kendi tribünlerimiz önünde yapmamız bizi çok mutlu ediyor. Alanya çok güzel bir şehir ve salon bizim için çok uygun. Çok güzel bir avantaj olacak" dedi.

Alanya voleybol şehri

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Başantrenörü Görkem İşgüzar ise, "Kampımızın ilk bölümünü Ankara da tamamladık. 8 Ocak itibariyle Alanya ya geldik. Turnuvayı Alanya da oynayacağımızı öğrendiğimizde memnun olduk. Çünkü Alanya artık voleybol şehri olarak lanse ediliyor. Voleybol camiasından tanıyoruz ve Efeler Ligi takımından bir seyirci kitlesi olacağını umuyoruz. Şehir olarak da gayet güzel, düzenli bir yer. Çocuklarımız için güvenli bir şehir. Dünya standartlarına uygun bir salon. Burada seyirci desteğinin iyi olacağını ve bu salonda bunun faydasını göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U-16 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Alanya'da Başlıyor - Son Dakika

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