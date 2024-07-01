U-17 Güreş Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Spor

U-17 Güreş Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

U-17 Güreş Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye U-17 Erkekler Güreş Milli Takımı, zorlu mücadeleler sonucunda Avrupa üçüncülüğü elde etti. Ayrıca, Afyonkarahisar TOHM sporcularından Buğra Kavak Avrupa ikincisi, Fatih Aydın ise Avrupa üçüncüsü olarak başarılı bir performans sergiledi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, güreş branşında Türkiye'nin zirvesinde yer aldıklarını belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

01.07.2024 11:40
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Sırbistan'ın Novi Sad kentinde heyecanla takip edilen U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. U-17 Erkekler Güreş Milli Takımı, zorlu mücadeleler sonucunda Avrupa üçüncülüğü unvanını elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar TOHM (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) sporcularımızdan da bu şampiyonada başarılar geldi. Buğra Kavak (45 kg) Avrupa ikincisi, Fatih Aydın ise (71 kg) Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu Güreş branşında hem antrenör hem de sporcular olarak Türkiye'nin zirvesinde yer aldıklarını belirtti. Kasapoğlu, "U-17 Güreş Milli takımında sporcularımızın ve antrenörlerimizin görev alması bizleri gururlandırdı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde güzel başarılar elde ettik. Emeği geçen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U-17 Güreş Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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