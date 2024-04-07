U14 Türkiye Şampiyonaları Katılımcıları Belli Oldu - Son Dakika
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U14 Türkiye Şampiyonaları Katılımcıları Belli Oldu

U14 Türkiye Şampiyonaları Katılımcıları Belli Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği U14 Türkiye Şampiyonaları'nda Kayseri ve Sinop'ta oynanacak olan maçlara katılacak takımlar belli oldu. Şampiyonada 32 takım ve yaklaşık 400 sporcu yer alacak.

07.04.2024 09:52  Güncelleme: 09:55
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı çerçevesinde düzenlediği ve Kayseri ile Sinop'ta oynanacak olan U14 (Erkek-Kız) Türkiye Şampiyonaları katılımcıları belli oldu.

U14 Türkiye Şampiyonaları Erkeklerde; Kayseri, Kızlarda ise Sinop illerinde düzenlenecek. 2 farklı şehirde 32 takımın yer aldığı U14 Türkiye Şampiyonaları'nda yaklaşık 400 sporcu ter dökecek. Basketbol U-14 Erkekler Türkiye Şampiyonası maçları Kayseri'de oynanacak.Kayseri grubunun katılımcıları belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayseri'de şu takımlar Türkiye Şampiyonu olabilmek için mücadele verecek;

Anadolu Şampiyonası'ndan Katılacak Takımlar: Antalya Gelişimspor, Çaba, Ege Asist B, İzmirBahçeşehir Okulları, Konya Atayurt B, Konya Büyükşehir Belediyesi, TürkTelekom, Yeşimspor.

U14 Türkiye Şampiyonalarında kura ve fikstür çekimi çevrimiçi olarak 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U14 Türkiye Şampiyonaları Katılımcıları Belli Oldu - Son Dakika

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