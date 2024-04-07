U14 Türkiye Şampiyonaları Katılımcıları Belli Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı çerçevesinde düzenlediği ve Kayseri ile Sinop'ta oynanacak olan U14 (Erkek-Kız) Türkiye Şampiyonaları katılımcıları belli oldu.
U14 Türkiye Şampiyonaları Erkeklerde; Kayseri, Kızlarda ise Sinop illerinde düzenlenecek. 2 farklı şehirde 32 takımın yer aldığı U14 Türkiye Şampiyonaları'nda yaklaşık 400 sporcu ter dökecek. Basketbol U-14 Erkekler Türkiye Şampiyonası maçları Kayseri'de oynanacak.Kayseri grubunun katılımcıları belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayseri'de şu takımlar Türkiye Şampiyonu olabilmek için mücadele verecek;
Anadolu Şampiyonası'ndan Katılacak Takımlar: Antalya Gelişimspor, Çaba, Ege Asist B, İzmirBahçeşehir Okulları, Konya Atayurt B, Konya Büyükşehir Belediyesi, TürkTelekom, Yeşimspor.
U14 Türkiye Şampiyonalarında kura ve fikstür çekimi çevrimiçi olarak 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. - KAYSERİ
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Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig 20. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 39-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 14'e yükseltti.
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