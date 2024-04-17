U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarının takvimi belli oldu.

Dusan Tadic: Fenerbahçe'nin daha iyi takım olduğunu göstermeliyiz

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Olympiakos ile oynanan ilk maçtaki hatalara dikkat çekerek, takımın daha iyi olduğunu göstermeleri gerektiğini söyledi. Tadic, yarı finale çıkmalarının bir zorunluluk olduğunu belirtti ve yarınki maçta harika bir atmosfer olacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe'de 50 maç oynamanın büyük bir onur olduğunu ve güçlü oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı.