U18 Erkekler Bölge Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu

21.02.2026 16:29  Güncelleme: 16:31
17-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen U18 Erkekler Bölge Şampiyonası, 12 takım ve 144 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuva sonunda Kıbrıs, Konya Büyükşehir Belediyespor, Mersin 2019 ve Gaziantep Basketbol Akademisi yarı finale yükseldi.

Toplam 12 takım ve 144 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda genç basketbolcular, Türkiye Yarı Finallerine yükselebilmek için parkede kıyasıya mücadele etti. Oynanan müsabakalar sonunda yarı finale yükselen takımlar Kıbrıs, Konya Büyükşehir Belediyespor, Mersin 2019 ve Gaziantep Basketbol Akademisi oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri performansla öne çıkan ekipler, elde ettikleri başarıyla Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; yarı finale yükselen takımlar tebrik edilerek Türkiye Şampiyonası yolunda başarı temennisinde bulunuldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep, Mersin, Kıbrıs, Konya, Spor, Son Dakika

