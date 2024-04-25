U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Bilecik'te Başlıyor - Son Dakika
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U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Bilecik'te Başlıyor

U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Bilecik\'te Başlıyor

Bilecik, U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirildi. Turnuvada 6 takım yer alacak ve 2 grup oluşturuldu. İlk maç Harmanlık Spor ile Gölcükspor arasında oynanacak.

25.04.2024 14:09
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U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarına Bilecik ev sahipliği edecek.

Bugün başlayacak U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının kura çekimi sabah Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirildi. Kura çekimine ASFK Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve kulüp başkan ve yöneticileri katıldı. 6 takımın katıldığı turnuvada 3'erli 2 grup oluşturuldu. A grubunda Sakarya Harmalık Spor, Bursa Arabayatağıspor, Kocaeli Gölcükspor mücadele edecek. B grubunda Bursa Tütünspor, Yaloca Acarspor ve Sakarya Tek Spor mücadele edecek. Turnuva İstasyon Sentetik Sahasında saat 15: 00'da Harmanlık Spor- Gölcükspor karşılaşması ile başlayacak. Günün diğer maçında aynı sahada saat 17: 30'da Tütünspor-Tek Spor arasındaki mücadele ile devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Bilecik'te Başlıyor - Son Dakika

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