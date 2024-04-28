U18 Türkiye Şampiyonası\'nda Batman Özel İdare Gençlerbirliği şampiyon oldu

Spor

Elazığ'ın bir ayağına ev sahipliği yaptığı U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grubu'nda Batman Özel İdare Gençlerbirliği şampiyon oldu.

Elazığ'ın da ev sahipleri arasında yer aldığı U18 Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ grubu tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonunda namağlup olarak finale yükselen Batman Özel İdare Gençlerbirliği, Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu ve 2. kademe müsabakalarına katılmaya hak kazandı. - ELAZIĞ