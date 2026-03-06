U19 Kadın Milli Takımı Ekvator Ginesi'ni Yendi - Son Dakika
U19 Kadın Milli Takımı Ekvator Ginesi'ni Yendi

U19 Kadın Milli Takımı Ekvator Ginesi\'ni Yendi
06.03.2026 15:07
U19 Kadın Futbol Milli Takımı, Ekvator Ginesi'ni 2-0 mağlup ederek Antalya kampını galibiyetle tamamladı.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Umut Kılıç, Adem Kıyak, Şafak Çökyer, Kaan Kaygısız

Türkiye: Sinem Özdemir (Dk. 46 Esra Yarım), Sana Coşkun, İlayda Tali, Mevlüde Melek Okuyan, Ecem Nur Öztürk, Yaren Ersen, Yaren Öz (Dk. 46 Ela Yetim), Sude Öztaş (Dk. 75 Açelya Nomak), Miray Ayhan, Zeliya Nur Şengül (Dk. 82 Lucia Açelya Özkur), Yaren Beyazgül

Ekvator Ginesi: Anita Juliana Nze Bindang, Montserrat Sulu Bokirio, Sara Margarita Nlang Abaga Oye, Meria Jesus Nseng Elena (Dk. 72 Rocio Coffi Socoliche), Julia Raquel Bolopo Etopa, Celia Ebesi Ropo, Gertrudis Engueme Midje Obiang, Thais Begona Pargaray Bolekia, Mari Cruz Ebula Tobuasiche, Lopelo Maria Cassandra (Dk. 72 Pepita Mane Nchama), Maria Teresa Nnang Edu Obono

Goller: Dk.14 Ecem Nur Öztürk, Dk. 61 Ela Yetim

Sarı Kartlar: Mevlüde Melek Okuyan (Türkiye), Mari Cruz Ebula Tobuasiche

Antalya kampını galibiyetle noktalayan 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Ekvator Ginesi'ni 2-0 mağlup etti.

Nisan ayında UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi'nde Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn ile karşılaşacak milli takımı, 22 Şubat'ta başladığı Antalya kampında bugün üçüncü ve son hazırlık maçını oynadı.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada millilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Ecem Nur Öztürk ve 61. dakikada Ela Yetim kaydetti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı, hazırlık kampının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Kıyıcı, "Rakibimiz Ekvator Ginesi sahaya 22 yaş altı takımıyla çıktı. Aradaki yaş farkına rağmen oyunun ve topun kontrolü tamamen bizdeydi. Birçok gol pozisyonu ürettik, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Kıyıcı, Nisan ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçlarına odaklandıklarına dikkat çekerken, "Hedefimiz orada 3'te 3 yaparak yeniden A Ligi'ne yükselmek. Tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli takım, hazırlık kampından sonra Arnavutluk'un ev sahipliğinde 9, 12 ve 15 Nisan 2026 tarihlerinde UEFA Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi'nde sırasıyla Arnavutluk, Karadağ ve Lihtenştayn ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, Nur Öztürk, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

