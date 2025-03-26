U19 Milli Takım Galler'e 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Spor

U19 Milli Takım Galler'e 3-1 Yenildi

Türkiye U19 Milli Takımı, Galler'e 3-1 kaybederek Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

26.03.2025 01:47
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Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur 7. Grup üçüncü ve son maçında Galler'e 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Rhyl kentindeki Belle Vue Stadı'nda oynanan müsabakada Galler ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı takım, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Milli takımın mücadeledeki tek golü 43. dakikada Boran Başkan'dan geldi.

Galler'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Frederick Issaka, 67. dakikada Gabriele Biancheri ve 81. dakikada Elliot Myles attı.

Gruptaki diğer maçta İngiltere, Portekiz'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla grubunu 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle tamamlayan milliler, 2 puanla dördüncü ve son sırada kaldı.

İngiltere, 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı ve grupta ilk sırada yer alarak 13-26 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde oynanacak 2025 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor U19 Milli Takım Galler'e 3-1 Yenildi - Son Dakika

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