U20 Güreş Şampiyonası Sona Erdi

15.02.2026 17:59
Yenimahalle'deki U20 Serbest Güreş Şampiyonası'nda madalyalar dağıtıldı, takımlar sıralandı.

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde tamamlandı.

Türkiye'nin birçok şehrinden gelen genç sporcular, şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı. Kıyasıya geçen müsabakaların ardından şampiyonanın son gününde 61, 70, 79 ve 92 kilogramda madalyalar dağıtıldı, kupalar sahiplerini buldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, GSB Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Uygulama Daire Başkanı Ömer Özbey'e güreşe sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim etti. En centilmen sporcu ödülü Yasin Uzun'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Efe Ramazan Karataş oldu. En centilmen antrenör ödülü ise Erhan Bakır'a verildi.

Takım Sıralaması

1.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi – 145 puan

2.Keçiören Belediyesi – 100 puan

3.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – 84 puan

61 kg

1.Nurettin Emin Kapal (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

2.Yunus Emre Battal (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Tevrat Göl (Gebze Belediyesi Spor Kulübü)

3.Hacı Osman Yüce (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

70 kg

1.Remzi Temur (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

2.Cemal Yiğit Purcu (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

3.Ferhat Yiğit (ASKİ Spor Kulübü)

3.Yusuf Tosun (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

79 kg

1.Yasin Uzun (Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

2.Hüseyin Deniz Kabaktaş (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

3.İsmail Binici (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

3.Muhammet Efe Doğan (Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü)

92 kg

1.Eyüp Önen (Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

2.Said Rıza (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3.Yasin Ertürk (Tokat VASEM Spor Kulübü)

3.Serhat Abay (Şekerspor Spor Kulübü)

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

