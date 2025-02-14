U23 Grekoromen Güreş Şampiyonası Sivas'ta

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- U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda heyecan yapılan müsabakalarla devam etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve deprem şehidi Ahmet Turan Durman anısına düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde sürüyor. 33 ilden, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonda, sporcular dereceye girebilmek için ter döküyor. Heyecan dolu şampiyona yarın yapılacak maçlar sonunda tamamlanacak.

Bugün oynanan karşılaşmaları, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile şube müdürleri takip ediyor.