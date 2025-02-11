U23 Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika
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Spor

U23 Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

U23 Güreş Şampiyonası Sivas\'ta Başladı

Sivas'ta 500 sporcu ile U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası başladı, 15 Şubat'ta sona erecek.

11.02.2025 13:10
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U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta 500 sporcunun katılımı ile başladı. 'Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman' adına düzenlenen şampiyona 15 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonaya 33 ilden 500 sporcu katılım sağlıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi ise yarın saat 17.00'da il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 15 Şubat Cumartesi günü sona erecek. Şampiyona sonunda dereceye giren ekiplere ödül verilecek.

Şampiyona heyecanı, bugün sabah eleme müsabakalarıyla başladı. Güreş severler, organizasyonu Türkiye Güreş Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.

Kadınların maçları 15 Şubat'ta

15 Şubat Cumartesi günü U23 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başlayacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak olan güreş müsabakaları sonunda dereceye girenlere madalya takdim edilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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