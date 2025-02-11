U23 Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

U23 Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta 500 sporcu ile başlamış olup 15 Şubat'ta sona erecek.

11.02.2025 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta başladı

SİVAS - U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas'ta 500 sporcunun katılımı ile başladı. 'Deprem Şehidi Ahmet Turan Durman' adına düzenlenen şampiyona 15 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonaya 33 ilden 500 sporcu katılım sağlıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi ise yarın saat 17.00'da il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, 15 Şubat Cumartesi günü sona erecek. Şampiyona sonunda dereceye giren ekiplere ödül verilecek.

Şampiyona heyecanı, bugün sabah eleme müsabakalarıyla başladı. Güreş severler, organizasyonu Türkiye Güreş Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.

Kadınların maçları 15 Şubat'ta

15 Şubat Cumartesi günü U23 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası başlayacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak olan güreş müsabakaları sonunda dereceye girenlere madalya takdim edilecek.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cumartesi, Cumartesi, Etkinlik, YouTube, Türkiye, Deprem, Güncel, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U23 Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:43:04. #1.13#
SON DAKİKA: U23 Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.