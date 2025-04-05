Uçar: 3 Maç Kazanmalıyız - Son Dakika
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Uçar: 3 Maç Kazanmalıyız

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, kalan haftalarda 3 galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

05.04.2025 20:37
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- Recep Uçar: "Hesaplarıma göre kalan haftalarda 3 maçı kazanmamız lazım"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar:

"2017'de olduğu gibi kupayı şehrimize götürmek istiyoruz"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin geri kalan 7 haftasında kendi hesaplarına göre 3 maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenina ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in, İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü ile birleşmesinden önce 18 sene bu kulüpte emek verdiğinden bahsederek sözlerine başlayan Uçar, "İlk defa buraya teknik direktör olarak geldim. Başakşehir takımı bizi iyi ağırladı, onlara teşekkür ederim. Buraya son 4 maçta 3. kez kazanarak geldik. Başakşehir'de geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u mağlup etti. Başakşehir, 10 senede 8 kere Avrupa kupalarına gitmiş bir kulüptür. Başakşehir önemli takımlara karşı maçlarına baktığımızda korner atmadan maç bitirdiğini hatırlamıyorum. Aslında biz biraz daha kontrollü bir oyun tercih ettik. 25. saniyede Kramer ile bulduğumuz gol elden dolayı iptal edildi. Aynı pozisyonu bizde olunca çağrılmıyor. Bundan dolayı sitemim yok. Kendimize olan haksızlıkları söylüyorum. Muhtemelen karar doğrudur. İlk yarı ceza sahamıza bir defa girmişler. İlk yarı 0-0 olması beni üzdü. İkinci yarı çok fazla atak yoktu. Golü yedikten sonra pozisyonlara girdik. Topun onlarda daha çok olduğu bir maçtı. Ama gol konusunda biz daha yakındık. Bugün söylediklerimi yerine yetiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanma arzusu ve takımdaşlıktan dolayı onları tebrik ediyorum. Başakşehir'e de Avrupa kupalarına gitme yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hesaplarıma göre kalan haftalarda 3 maçı kazanmamız lazım"

Ligin geri kalanında oynayacakları 7 maçı değerlendiren Recep Uçar, "Bizim adımıza son 7 maç kolay olmayacak. Evimizde son 4 maçın 3'ünü kazanmıştık. 7 maçın 4'ü evimizde. Hesaplarıma göre kalan haftalarda 3 maçı kazanmamız lazım. Bu puanları kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"2017'de olduğu gibi kupayı şehrimize götürmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Uçar, "Kupa bizim için önemli. 7 maç oynadık. Bu noktaya kadar daha az süre verdiğimiz oyuncularla oynadık. Neden olmasın, hayal kurmaya devam ediyoruz. Galatasaray güçlü bir ekip. Maçın mutlak favorisi diyebiliriz. Şehrimizi zor bir maç bekliyor. 2017'de olduğu gibi yarı finali sonra da finali kazanıp kupayı şehrimize götürmek istiyoruz" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

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