Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-0 kazandıkları Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakamlara göre biz bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İnşallah bugünkü maç bizim yukarılara tırmanmamıza vesile olur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, zorlu bir deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

"İyi hazırlandığımız bir maçtı"

Rakiplerinin iç saha performansına dikkat çeken Uçar, "Rakip kim olursa olsun kendi oyunumuzu oynayıp kazanma parolasıyla geldiğimiz bir maçtı. Amedspor takımı en son 20 ay önce Erzurum'a kaybetmişti. İç sahada bu sene 6'da 6 yapan, sahada en çok skor katkısı üreten, iyi bir teknik adama sahip, hem organize ve set hücumlarında hem de duran toplarda başarılı olan, bu senenin en zor deplasmanlarının başında geliyordu. Bunun farkındaydık ve bu zorlukta hazırlandığımız bir maçtı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İkinci gol direncimizi daha da artırdı"

Maçın ilk dakikalarında baskı beklediklerini kaydeden Uçar, "İlk 5 dakika beklediğimiz gibi Amedspor'un seyirci desteğiyle hızlı başlayacağını biliyorduk. Direnç gösterdik ama ilk 5-6 dakika zorlandığımızı söyleyebilirim. Ondan sonraki bölümde bulduğumuz şut imkanları oldu. 19. dakikada Ali ile bulduğumuz gol bizim adımıza direncimizi daha da artırdı. Devre arasından sonraki bölümde kendi oyunumuzda ısrar ettik, daha özgüvenli başladık. 45 ile 55. dakikalar arasında topa sahip olan, oyunu kontrol eden taraf bizdik ve 54. dakikada Ali ile bulduğumuz ikinci gol direncimizi daha da artırdı. Böyle bir maçta inanılmaz efor ortaya koyan bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet, gelip bize son ana kadar destek veren cefakar Rizespor taraftarına ve televizyon başında kalbi bizimle atan taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.

"Ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum"

Diyarbakır'da çok iyi ağırlandıklarını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk günden beri söylüyorum, bizim amacımız Rizespor taraftarlarının yüzünü güldürebilmek. Her geçen gün gelişmeye devam ediyoruz. İnşallah bu sene tamamlandığında Rizespor taraftarını mutlu edebilecek bir yerde bitirmek istiyorum. Amedspor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum. Geldiğimiz ilk dakikadan itibaren Diyarbakır şehri, Amedspor başkanı ve yöneticileri çok güzel bir ev sahipliği gösteriyorlar. Centilmenliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Deplasmanda en çok puan alan takım seviyesine geldik. Rakamlara göre biz bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İnşallah bugünkü maç bizim yukarılara tırmanmamıza vesile olur."