Ücretsiz GSB Spor Okulları Başlıyor

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çocukların sabırsızlıkla beklediği ücretsiz GSB Spor Okulları için hazırlıklar hızlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri tarafından tüm ilçelerde açılacak ücretsiz kurslarda farklı branşlarda binlerce genç yaz tatilini spor yaparak değerlendirecek. Kurslara kayıtlar E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yıl boyunca devam eden GSB Spor Okulları kursları, spora yeni başlayacak çocuklarla birlikte yaz döneminde yeni gruplarını bekliyor. Kurslar kapsamında bu sene Basketboldan Karateye, Eskrimden Boksa kadar 22 ayrı sportif branşta ücretsiz çalışmalar yapılacak. Merkezefendi, Pamukkale ve diğer ilçelerle birlikte 19 ayrı ilçede planlanan spor kursları ve Engelsiz Spor Okullarına kayıtlar E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden veya Gençlik Spor İlçe Müdürlükleri'ne başvurarak yapılabilecek. 03-18 yaş grubunu kapsayan kurslara her yıl olduğu gibi yoğun ilgi olması bekleniyor. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda, bu alanda Bakanlık eğitimine tabi tutulan tecrübeli antrenörler görev alacak. Tamamı ücretsiz olacak kurslar için Denizli'nin dört bir tarafındaki tesislerde hazırlıklar devam ediyor. GSB Spor Okulları için kayıt süreci başladı. 29 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Kınıklı Spor Salonunda resmi açılış töreni yapılacak. Farklı branşlarda biraraya gelecek sporcular programda gösterilerini sunacak. Eylül ayına kadar sürecek kurslarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 125 antrenör görev alacak.

Erdoğan'dan spor okullarına davet

GSB Spor Okulları ile yaz dönemi çalışmalarının başladığını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, tüm çocukları ve gençleri sporla dolu bir yaz dönemi geçirmeye davet etti. Kursların çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Erdoğan, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda çocukların hem eğleneceğini hem de yeni beceriler kazanacağını söyledi. - DENİZLİ