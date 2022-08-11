Medipol Başakşehir-Breidablik maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir-Breidablik maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Touba, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka
Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlauggson, Muminovic, Qvist, Thorhallson, Viktor Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson
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