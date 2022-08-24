Millet ve Cumhur'dan sonra yeni bir ittifak daha geliyor! İçinde HDP de var

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da kafilede yer aldı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Antwerp maçı için Belçika'da - Son Dakika

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