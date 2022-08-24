Medipol Başakşehir, Antwerp maçı için Belçika'da - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Antwerp maçı için Belçika'da

24.08.2022 17:41

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, Belçika'ya ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Antwerp ile karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, Belçika'ya ulaştı.

Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki uluslararası havalimanına indi. Kafile buradan otobüsle Antwerp şehrinde konaklayacağı otele geçti.

Kafilede UEFA listesinde isimleri bulunmayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli yer almadı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da kafilede yer aldı.

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Medipol Başakşehir, Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı Medipol Başakşehir, Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı Antwerp, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Başakşehir, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Antwerp maçı için Belçika'da - Son Dakika

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