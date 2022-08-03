Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

03.08.2022 10:00
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını saat 20.00'de konuk edecek.

Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle:

18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

20.00 Malmö (İsveç)-F91 Diddeleng (Lüksemburg)

20.00 Fenerbahçe-Slovacko (Çekya)

21.15 Maribor (Slovenya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Zürih (İsviçre)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Shkupi (Kuzey Makedonya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

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Kaynak: AA

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