Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. maçını oynayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. maçını oynayacak

10.08.2022 09:21
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 244. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 244. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında yaptığı 243 müsabakada, 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi713520169869
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM243 88 52 103 305 356

Kupa 2'de 126. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 126. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 125 müsabakada 53 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 170 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 71 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 98 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. maçını oynayacak - Son Dakika

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