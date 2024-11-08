UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Sonuçları

Beşiktaş ve Galatasaray kazandı, Fenerbahçe ise mağlup oldu. 17 maçla 4. hafta sona erdi.

08.11.2024 01:46
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta oynanan 17 maçla sona erdi.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.

Ligin 4. haftasında dün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Galatasaray-Tottenham: 3-2

AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1

Manchester United-PAOK: 2-0

Ajax-Maccabi Tel-Aviv: 5-0

Lazio- Porto: 2-1

Viktoria Plzen- Real Sociedad : 2-1

Dinamo Kiev- Ferencvaros: 0-4

Hoffenheim-Olimpik Lyon: 2-2

RFS-Anderlecht: 1-1

Eintracht Frankfurt- Slavia Prag: 1-0

Olympiakos- Glasgow Rangers: 1-1

Bodo/Glimt-Karabağ: 1-2

Union Saint-Gilloise- Roma: 1-1

Ludogorets- Athletic Bilbao: 1-2

Nice- Twente: 2-2

FCSB- Midtjylland: 2-0

Elfsborg-Braga: 1-1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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