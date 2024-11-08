UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta Sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta oynanan 17 maçla sona erdi.
Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yenerken, Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.
Ligin 4. haftasında dün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Galatasaray-Tottenham: 3-2
AZ Alkmaar-Fenerbahçe: 3-1
Manchester United-PAOK: 2-0
Ajax-Maccabi Tel-Aviv: 5-0
Lazio- Porto: 2-1
Viktoria Plzen- Real Sociedad : 2-1
Dinamo Kiev- Ferencvaros: 0-4
Hoffenheim-Olimpik Lyon: 2-2
RFS-Anderlecht: 1-1
Eintracht Frankfurt- Slavia Prag: 1-0
Olympiakos- Glasgow Rangers: 1-1
Bodo/Glimt-Karabağ: 1-2
Union Saint-Gilloise- Roma: 1-1
Ludogorets- Athletic Bilbao: 1-2
Nice- Twente: 2-2
FCSB- Midtjylland: 2-0
Elfsborg-Braga: 1-1
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