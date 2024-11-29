UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı.
Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.
Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.
Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Lazio- Ludogorets: 0-0
AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1
Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4
Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2
Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0
Anderlecht- Porto: 2-2
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3
RFS-PAOK: 0-2
Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2
Tottenham- Roma: 2-2
Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2
Real Sociedad-Ajax: 2-0
Braga-Hoffenheim: 3-0
Ferencvaros- Malmö: 4-1
Midtjylland- Eintracht Frankfurt: 1-2
Nice- Rangers: 1-4
Twente-Union Saint- Gilloise: 0-1
FCSB-Olympiakos: 0-0
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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