AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti

13.10.2022 18:31
AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.45'te başlayacak maçı temsilcimizin kazanması durumunda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garanti altına alacak. Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin görevli olacağı maçta ilk 11'ler netleşti.

AEK Larnaca ile Fenerbahçe, UEFA AVrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Arena'da kozlarını paylaşacak. Grubunda oynadığı 3 maçta 7 puana ulaşan temsilcimiz, Larnaca deplasmanından da 3 puanla dönerek gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King maç kadrosuna alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA listesine yazılmayan Serdar Dursun maç kadrosunda yer almıyor. AEK Larnaca'da ise Gyurcso, Ismael Casas, Bruno Gama ile Ernest Asante'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İŞTE İLK 11'LER

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Henrique, Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, Lincoln Henrique, Pedro.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek AEK Larnaca-Fenerbahçe maçına doğru - Jorge Jesus (2) AEK Larnaca-Fenerbahçe maçına doğru - Jorge Jesus (2)

AEK Larnaca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti - Son Dakika


Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement