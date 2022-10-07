Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu

07.10.2022 15:56

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Omonia'yı 3-2 devirdiği mücadelenin 78. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun kale boşken topu direği vurması olay oldu. "Ronaldo'yu böyle görmek acı veriyor" diyen futbolseverler yıldız futbolcunun kariyerinin sonuna geldiğini belirtti.

Omonia ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni E Grubu maçında Neo GSP'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-2 kazanırken Ronaldo'nun performansı tartışma konusu oldu.

BOŞ KALEYE GOL ATAMADI

Mücadelede geriye düşen Manchester United, Rashford ve Martial'in attığı gollerle öne geçmesini bildi. Mücadele 2-1 devam ederken ise Cristiano Ronaldo'nun değerlendiremediği bir fırsat sosyal medyada çok konuşuldu. Portekizli yıldız, karşılaşmanın 78. dakikasında rakip kalenin boş olduğu bir pozisyonda topu direğe nişanladı.

Futbolseverler acı çekiyor! Dünya, Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığını konuşuyor
Görüntü: Exxen
Futbolseverler acı çekiyor! Dünya, Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığını konuşuyor
Görüntü: Exxen
Futbolseverler acı çekiyor! Dünya, Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığını konuşuyor
Görüntü: Exxen
Futbolseverler acı çekiyor! Dünya, Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığını konuşuyor
Görüntü: Exxen
Futbolseverler acı çekti! Dünya, Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığını konuşuyor
Görüntü: EXXEN

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada büyük ses getiren bu pozisyon sonrası futbolseverler, "Ronaldo'yu böyle görmek acı veriyor." yorumlarında bulundu. Yıldız futbolcunun artık kariyerinin sonuna geldiğini belirten kullanıcılar, Ronaldo'nun yakın bir zamanda futbolu bırakabileceğini belirtti.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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