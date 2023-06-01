UEFA Avrupa Ligi finali penaltılara gitti

UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Roma kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten mücadele penaltılara gitti.
Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi final maçında Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Maçın ilk sayısını Roma'dan Paulo Dybala 34. dakikada kaydetti. 55. dakikada ise Sevilla'dan Mancini skoru eşitledi.
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