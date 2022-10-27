Kızılyıldız ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Katai ve 64. dakikada Pesic kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 39. dakikada Bakasetas'tan geldi. Bu sonuçla Kızılyıldız, gruptan çıkma yolunda Trabzonspor'un önünde avantajı yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 puanda kalan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. Temsilcimiz gruptan çıkmak için gelecek hafta oynanacak Ferencvaros maçından 3 puan çıkararak, Kızılyıldız'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika