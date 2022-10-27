Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu

28.10.2022 00:10

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 yenildi. Temsilcimiz bu sonuçla grupta lider çıkma şansını yitirirken, 2. sırada tur atlama ihtimalini ise son maça bıraktı.

Kızılyıldız ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

TUR SON MAÇA KALDI

Karşılaşmada Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Katai ve 64. dakikada Pesic kaydetti. Temsilcimizin tek golü ise 39. dakikada Bakasetas'tan geldi. Bu sonuçla Kızılyıldız, gruptan çıkma yolunda Trabzonspor'un önünde avantajı yakaladı.

GRUPTA 3. SIRADAYIZ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 puanda kalan Trabzonspor, 3. sırada yer aldı. Temsilcimiz gruptan çıkmak için gelecek hafta oynanacak Ferencvaros maçından 3 puan çıkararak, Kızılyıldız'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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