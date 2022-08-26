UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı. Kura çekimini Alman eski futbolcu Karl Heinz Korbel ve 2023 UEFA Avrupa Ligi finali elçisi Zoltan Gera gerçekleştirdi. Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile, Trabzonspor da H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar İstanbul'da belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.