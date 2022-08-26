UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar İstanbul'da belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar İstanbul'da belli oldu

26.08.2022 14:42
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar İstanbul'da belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekiminde belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kura çekiminde belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı. Kura çekimini Alman eski futbolcu Karl Heinz Korbel ve 2023 UEFA Avrupa Ligi finali elçisi Zoltan Gera gerçekleştirdi. Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile, Trabzonspor da H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar İstanbul'da belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar İstanbul'da belli oldu - Son Dakika
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