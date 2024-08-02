UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları sona erdi

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş müsabakaları tamamlandı. Trabzonspor, Elfsborg, Molde, Braga, Ajax, Cercle Brugge, Rijeka, Panathinaikos ve Rapid Wien tur atladı. Rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekildedir: Trabzonspor-Ruzomberok: 1-0 (2-0), Vojvodina-Ajax: 1-3 (0-1), Cercle Brugge-Kilmarnock: 1-0 (1-1), M.Petah Tikva-Braga: 0-5 (0-2), Rapid Wien-Wisla Krakow: 6-1 (2-1), Silkeborg-Molde: 3-2 (1-3), Rijeka-Corvinul: 1-0 (0-0), Elfsborg-Sheriff: 2-0 (1-0), Botev Plovdiv-Panathinaikos: 0-4 (1-2).

02.08.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş müsabakaları sona erdi.

Oynanan rövanş maçlarının sonunda Trabzonspor, Elfsborg (İsveç), Molde (Norveç), Braga (Portekiz), Ajax (Hollanda), Cercle Brugge (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Panathinaikos (Yunanistan) ve Rapid Wien (Avusturya) tur atladı.

Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı:

Trabzonspor-Ruzomberok: 1-0 (2-0)

Vojvodina-Ajax: 1-3 (0-1)

Cercle Brugge- Kilmarnock: 1-0 (1-1)

M.Petah Tikva-Braga: 0-5 (0-2)

Rapid Wien- Wisla Krakow: 6-1 (2-1)

Silkeborg-Molde: 3-2 (1-3)

Rijeka-Corvinul: 1-0 (0-0)

Elfsborg-Sheriff: 2-0 (1-0)

Botev Plovdiv-Panathinaikos: 0-4 (1-2)

Not: İlk maçlarda alınan sonuçlar parantez içinde gösterilmiştir.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Wisla Krakow, Trabzonspor, Kilmarnock, Rapid Wien, Brugge, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
22:40 Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
22:27 MİT’in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu MİT'in yönettiği tarihi takas operasyonu dünya basınında gündem oldu
22:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas Masada Gazze ve rehine takası vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
22:32 Sevgilisinin başını taşla ezdi 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu Sevgilisinin başını taşla ezdi! 8 yaşındaki görgü tanığını öldürme şekli kan dondurdu
21:44 Gizemli kadın terör estirdi Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü Gizemli kadın terör estirdi! Cadde boyu 50 dükkan savaş alanına döndü
21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 02:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement