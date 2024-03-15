UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya)
Bayer Leverkusen (Almanya)- West Ham United (İngiltere)
Benfica (Portekiz)- Olimpik Marsilya (Fransa)
Yarı final
Benfica-Olimpik Marsilya/ Liverpool-Atalanta
Milan-Roma/ Bayer Leverkusen-West Ham United
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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İlk maçlar 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak. Eşleşmeler şu şekilde...
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