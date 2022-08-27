Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?

A Spor'da Avrupa Ligi'nde kura çekimleri öncesi torbadaki rakiplerin değerlendirdiği programda, ünlü yorumcu Gürcan Bilgiç olay bir gafa imza attı.
Yorumcu Melike Çelik'in Malmö, Ludogorets ve Karabağ'dan birini mi tercih ettiğini sorduğu Gürcan Bilgiç, "Karabağ da deme, Ermeni takımı değil mi o?" ifadelerini kullandı. Daha sonra araya giren programdaki bir diğer yorumcu Hüseyin Özkök, Gürcan Bilgiç'in hatasını, "Yok, Azerbaycan." diyerek düzeltti.
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca; Trabzonspor da H Grubu'nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.
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