UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Heyecanı Başlıyor

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Spor Kulüpleriyle Buluştu

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, ilçedeki spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Tosun, takımların başarısını destekleyerek yeni bir belediyecilik serüveni başlatacaklarını söyledi. Ayrıca, yeni şehir stadı ve kapalı spor salonu projeleriyle Bodrum'un spor altyapısını güçlendireceklerini belirtti. Tosun, çocukların ve gençlerin spor yapabileceği tesislerin her mahallede olacağını vurguladı.