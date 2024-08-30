Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe, Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtyjlland, Athletic Club ve Twente ile eşleşti. Galatasaray ise Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev, Elfsborg ve RFS ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel-Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

30.08.2024 15:07
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UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yer aldığı, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimleri yapıldı. Kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi. Eski futbolcular Glen Strömberg ve Aritz Aduriz tarafından çekimler gerçekleştirildi. Bu sezon yeni formatında 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., Beşiktaş da 4. torbadan kuraya katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu final maçı 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao kentinde bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

Çekilen kuralar sonrası Türk takımlarının karşılaşacağı rakipler ve şöyle:

Fenerbahçe: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union Saint- Gilloise, Midtyjlland (D), Athletic Club, Twente (D)

Galatasaray: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)

Beşiktaş: Eintracht Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel-Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu - Son Dakika
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