Fenerbahçe'den farklı galibiyet - Son Dakika
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Fenerbahçe'den farklı galibiyet

25.08.2022 22:02
Fenerbahçe'den farklı galibiyet

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi ikinci maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara katılmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler 12. dakikada İsmail Yüksek, 44 ve 70'te İrfan Can Kahveci, 79. dakikada ise Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle 4 kez rakip fileleri sarsarken, rakip takım Austria Wien'in tek golü ise 45+1. dakikada Marvin Martins'ten geldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den farklı galibiyet - Son Dakika
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