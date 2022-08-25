UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi ikinci maçında Austria Wien'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara katılmaya hak kazandı. Sarı-lacivertliler 12. dakikada İsmail Yüksek , 44 ve 70'te İrfan Can Kahveci , 79. dakikada ise Mert Hakan Yandaş 'ın golleriyle 4 kez rakip fileleri sarsarken, rakip takım Austria Wien'in tek golü ise 45+1. dakikada Marvin Martins'ten geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den farklı galibiyet - Son Dakika

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