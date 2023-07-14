UEFA, mali yükümlülükleri yerine getirmeyen 3 Süper Lig ekibine ceza kesti

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Beşiktaş'ın dışındaki kulüplerimizin aldıkları cezalar duyuruldu.

BAŞAKŞEHİR, TRABZONSPOR VE KONYASPOR'A CEZA

UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın mali yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilirken Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor'a verilen cezalar açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle: