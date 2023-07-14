UEFA, mali yükümlülükleri yerine getirmeyen 3 Süper Lig ekibine ceza kesti

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022/23 sezonun ardından Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Beşiktaş'ın dışındaki kulüplerimizin aldıkları cezalar duyuruldu.
BAŞAKŞEHİR, TRABZONSPOR VE KONYASPOR'A CEZA
UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın mali yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilirken Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor'a verilen cezalar açıklandı.
UEFA'dan yapılan açıklama şöyle:
- Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi. Beşiktaş'ın mali izlemesi gelecek sezon da devam edecek.
- Trabzonspor başa baş şartına uymadı ve uzlaşma anlaşması imzalandı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.
- Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.
- Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.