FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turunda 4 Ekim Salı günü Azerbaycan 'ın Gabala ile Hırvatistan 'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. Azerbaycan'ın Gabala Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği'nden Kamal Umudlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arda Kardeşler, Hajduk Split, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev - Son Dakika

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