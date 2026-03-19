UEFA\'dan Liverpool\'a soruşturma

Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın, Liverpool ile oynanan müsabakada reklam panolarının arasına elini sıkıştırmasıyla birlikte kötü bir sakatlık yaşaması UEFA'yı harekete geçirdi. Yaşanan bu sıra dışı sakatlık sonrası UEFA Disiplin Kurulu, müsabakanın oynandığı stadyumdaki teknik detayları incelemeye aldı.

MESAFE VE YERLEŞİM STANDARLARI İNCELENİYOR

İngiliz basınındaki haberlere göre; Soruşturmanın odak noktasını, reklam panolarının oyun alanına olan mesafesi ve panolar arasındaki boşluklar oluşturuyor. UEFA yetkililerinin panoların taç çizgisine olan uzaklığının standartlara uygunluğunu, panolar arasındaki boşlukların oyuncu sağlığını tehdit edip etmediğini ve saha denetçilerinin maç öncesi raporlarını incelediği belirtildi.

GELECEK KARAR BEKLENİYOR

İnceleme sonucunda stadyum yönetimine veya ilgili birimlere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, hazırlanacak nihai raporun ardından netlik kazanacağı vurgulandı.