Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı

05.09.2022 10:59
Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor'da giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı.

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor'da giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı.

Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA'nın Türkiye'de yakın takibe aldığı kulüpler arasında yer alan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Haziran 2020'de Avrupa'dan 1 yıl men cezası Karadeniz ekibi, mali kriterleri yerine getirme noktasında titiz hareket ediyor.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonu transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği oyuncularla dengeli bir politika izledi. Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan, Cornelius ve Berat Özdemir gibi isimleri bonservisleriyle birlikte göndererek, kadrosuna kattığı oyuncuların bonservis maliyetlerini karşıladı.

Trabzonspor Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan'dan 9 milyon 500 bin Euro, Cornelius'tan 6 milyon Euro, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin Euro, Erce Kardeşler'den 400 bin Euro, Flavio'dan 195 bin Euro gelir elde eden Trabzonspor, söz konusu transferlerden toplam 18 milyon 495 bin Euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Trabzonspor, transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolot, Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar'a 18 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı'yı ise bedelsiz transfet etti. Karadeniz ekibi, bonservis bedellerini taksitler halinde ödeyecek. Böylelikle giden oyuncular, gelen oyuncuların bonservis bedellerini karşılamış oldu.

Spor Toto Süper Lig'de transfer tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. Bordo-mavili kulübün, gelmesi muhtemel oyuncuların yanı sıra gidecek olan oyunculara yönelik de çalışmalarını transferin son gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. - TRABZON

YORUMLAR
500
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı Trabzonspor, vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi Açıklaması Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:07:19. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan gidenler, gelenlerin maliyetini karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement