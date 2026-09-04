UEFA Guendouzi'ye ertemeli 4 maç, Greenwood'a 1 maç ceza verdi - Son Dakika
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UEFA Guendouzi'ye ertemeli 4 maç, Greenwood'a 1 maç ceza verdi

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UEFA, Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçındaki olaylar nedeniyle Guendouzi'ye 2'si ertelemeli 4 maç ve 50 bin Euro, Greenwood'a ise ertelemeli 1 maç ve 30 bin Euro para cezası verdi. Karar, oyuncuların takımının Avrupa'daki kadro planını etkileyecek.

UEFA, Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye 2'si ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemli olarak 1 maç ceza verdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yaşanan olayların ardından disiplin kuruluna sevk edilen Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezası belli oldu. UEFA, Matteo Guendouzi'ye 2'si ertelemeli 4 maç ve 50 bin Euro para ceza verdi. Mason Greenwood ise ertelemeli olarak 1 maç ve 30 bin Euro ceza aldı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

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