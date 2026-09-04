UEFA Guendouzi'ye ertemeli 4 maç, Greenwood'a 1 maç ceza verdi

UEFA, Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi'ye 2'si ertelemeli 4 maç, Mason Greenwood'a ise ertelemli olarak 1 maç ceza verdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yaşanan olayların ardından disiplin kuruluna sevk edilen Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'un cezası belli oldu. UEFA, Matteo Guendouzi'ye 2'si ertelemeli 4 maç ve 50 bin Euro para ceza verdi. Mason Greenwood ise ertelemeli olarak 1 maç ve 30 bin Euro ceza aldı.