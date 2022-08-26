UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

26.08.2022 16:07

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un gruplardaki rakipleri belli oldu. A Grubu'na düşen Başakşehir'in rakipleri Fiorentina, Heart ve RFS oldu; G Grubu'nda yer alan Sivasspor ise Slavia Prag, Cluj ve Ballkani ile eşleşti.

UEFA'nın ilk kez geçen sene uygulamaya soktuğu UEFA Konferans Ligi'nde, 2022-2023 sezonun grup etabı kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Avrupa Ligi play-off turunda Malmö'ye elenen Sivasspor ile Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'i eleyen Başakşehir'in grupları belli oldu.

Konferans Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Başakşehir, Fiorentina, Heart, RFS

B Grubu: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer, Austria Wien, Lech Poznan

D Grubu: Partizan, Köln, Nice

E Grubu: Az Alkmaar, Apollon Limasol, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock , Djurgardens

G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Slavia Bratislava,

TURNUVA'NIN FORMATI

Ülkemizi UEFA Konferans Lig'in de temsil edecek olan Başakşehir ve Sivasspor'un oynayacağı UEFA Konferans Ligi'nin formatı şu şekilde olacak; Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın 20 Kasım başlayacak olması nedeniyle bu sezon UEFA, kulüp turnuvalarının grup aşamalarındaki başlangıç tarihini öne çekti. UEFA'nın 2022-2023 sezonu planlamasına göre UEFA Konferans Ligi grup maçları 8 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak ve 3 Kasım 2022 Perşembe günü sona erecek. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

KONFERANS LİGİ GELİRLERİ FENA DEĞİL

UEFA'nın yeni organizasyonu Konferans Ligi'nin daha az para kazandıracağı tahmin edilse de 32 katılımcı kulübe toplam 235 milyon euro gibi önemli bir miktar dağıtılacak. Gruplara kalan takımlar 2.9 milyon euro kazanırken, her galibiyet 500 bin Euro ve her bir beraberlik ise 166 bin euro kazanç sağlayacak. Öte yandan grup birinciliği 650 bin Euro, ikincilik ise 325 bin Euro değerinde olacak. UEFA, ilk kez düzenlenecek bu turnuva galibine Avrupa Ligi(8.6 M€) şampiyonundan daha fazla ödeme yapacak; 8,9 milyon euro.

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek. Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek.

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu - Son Dakika
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