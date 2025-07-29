UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda rövanş karşılaşmalarının 3'ü oynandı.
Bugün yapılan maçların ardından Levadia Tallinn (Estonya), Differdange (Lüksemburg) ve Olimpija Ljubljana (Slovenya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-2 (0-1)
Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 1-0 (1-0)
Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-4)
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi: Üç Takım Üst Tura Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?