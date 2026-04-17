UEFA Konferans Ligi Yarı Finale İlerleyen Takımlar

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Shakhtar Donetsk, Strasbourg, Rayo Vallecano ve Crystal Palace yarı finale yükseldi.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı. Crystal Palace, Fiorentina'yı saf dışı bırakırken, Raya Vallecano, AEK'yı, Strasbourg ise Mainz'i eledi.
Yarı finalde Shakhtar Donetsk Crystal Palace ile, Rayo Vallecano da Strasbourg'la karşılaşacak.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda): 2 - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2 İlk maç: (0-3)
AEK (Yunanistan): 3 - Rayo Vallecano: 1 İlk maç: (0-3)
Fiorentina (İtalya): 2 - Crystal Palace (İngiltere): 1 İlk maç (0-3)
Strasbourg (Fransa): 4 - Mainz (Almanya): 0 İlk maç: (0-2) - İSTANBUL
